Emergono nuovi, inquietanti dettagli sulla morte di Jeremiah Valencia, il ragazzino di 13 anni il cui corpo senza vita è stato trovato lo scorso gennaio sul ciglio di una strada nei pressi della sua abitazione nel New Mexico. Dopo che le prime indagini avevano confermato che l'adolescente era costretto a vivere in un canile alla stregua degli altri animali e che ad ucciderlo è stato Thomas Ferguson, il compagno della mamma, gli inquirenti non si sono fermati e hanno continuato a fare luce su una vicenda che ha sconvolto tutta la comunità locale.

Pare infatti che Jeremiah sia stata violentato e bruciato vivo prima di essere prima di essere picchiato a morte, come hanno dichiarato gli agenti della contea di Santa Fe. Il delitto risale allo scorso novembre, ma il suo cadavere è stato trovato soltanto due mesi più tardi. Nuove analisi hanno infatti evidenziato la presenza di segni di violenza oltre a parti di corpo bruciate. Gli investigatori avevano chiesto e ottenuto dal giudice il permesso per scavare più a fondo nella vicenda.

Un omicidio terribile, che segue ad una serie di abusi che il bambino era costretto a subire anche da vivo. Il patrigno lo costringeva a vivere in un canile per punizione, facendolo dormire insieme agli altri animali e indossando pannolini per adulti nel caso in cui avesse avuto dei bisogni particolari. Per l'omicidio sono finiti in carcere Thomas Ferguson, 42 anni, la madre del ragazzo, Tracy Pena, 35 anni, e il figlio di 19 anni di Ferguson, Jordan Nunez. Sono accusati di abuso di minore con conseguente morte e manomissione delle prove.