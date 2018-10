Per anni e anni Amanda Hollis, oggi madre di 3 bambini residente a Ohldam, Greater Manchester, ha preferito tenersi dentro il dolore che le aveva causato il padre. Sin da quando aveva 4 anni, l’orco la portava nella sua stanza, la faceva sedere davanti alla televisione e la obbligava a vedere film pornografici, quindi la violentava. Violenze durate almeno per 6 anni con la piccola che non ne aveva mai fatto parola al resto della famiglia, cercando di andare avanti con la sua vita e di dimenticare quella sconvolgente esperienza. Per sua fortuna, l’incubo era terminato nel 1979 (Amanda aveva appena 11 anni) con la madre che aveva deciso di separarsi da quell’uomo.

Ma dopo aver incontrato Lewis (diventato in seguito suo marito) i fantasmi del passato sono tornati a farle visita e Amanda, ora 50enne, ha trovato il coraggio per raccontare all’uomo che ama tutto il male che le aveva fatto il padre. A sua volta poi Lewis l’ha convinta a rivelare ai suoi familiari quanto subìto dal padre e di denunciarlo alla polizia. Inizialmente Amanda non era convinta, forse anche per l’idea di rivangare gli anni peggiori della sua vita e dare dispiaceri ai suoi cari, ma alla fine si è convinta e lo ha denunciato nel 1995. L’uomo, Alan Hollis, è stato arrestato, ma, dopo essere stato rilasciato su cauzione, ha approfittato della sua libertà temporanea per fuggire. Ricercato per ben 17 anni, alla fine è stato rintracciato mentre viveva sotto falso nome a Malaga. Arrestato una seconda volta ha ammesso le proprie colpe ed è stato finalmente condannato a 70 anni d carcere.

Con l’orco dietro le sbarre, Amanda ha scelto di rendere pubblicare la sua terribile storia alla stampa britannica: “All’esterno eravamo una famiglia perfetta. Quando venivo abusata non avevo alcuna possibilità di scappare dalle sue attenzioni, per questo mi disgusta che gli sia stato permesso di scappare in due occasioni”, ha raccontato al Sun. “Sono così contenta che adesso sia in carcere. Adesso potrà capire cosa significa essere in trappola” ha aggiunto la 50enne. Rievocare la prima notte in cui il padre ha abusato di lei, le fa ancora molto male: “Veniva nella mia camera durante la notte e mi toccava sotto il pigiama. Mi diceva che ero la sua principessa e stringeva i miei capelli. Ironicamente è stata l’unica circostanza in cui è stato dolce con me”.