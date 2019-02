Una 24enne dell’Australia ha scoperto di essere stata violentata dal suo fidanzato e dall'amico di quest'ultimo dopo aver trovato un video della violenza, avvenuta mentre era addormentata nel suo letto, sul telefonino del compagno. Secondo la Corte di Victoria, la giovane donna avrebbe riconosciuto i due uomini dalle mani e dai tatuaggi. "Sai quante volte già l'ho fatto?", si sente dire il suo ragazzo, 27enne, nel filmato, come riporta The Age.

La vittima avrebbe trovato il video mentre si trovava nella casa del ragazzo a Frankston, un sobborgo periferico di Melbourne, l'anno scorso. Lo ha quindi inviato a se stessa e contattato la sua famiglia. “Questa storia ha completamente cambiato la mia vita” ha detto in tribunale la 24enne. Il suo fidanzato si sarebbe in qualche modo giustificando, sostenendo di essere stato “costretto ad usare le droghe per l'accettazione sociale” da giovane dopo aver sofferto “di una menomazione mentale”. Il suo amico ha invece parlato di “un'infanzia travagliata e violenta” che l’avrebbe portato a lasciare la casa dei suoi genitori “da adolescente”, conducendolo “all’abuso di droghe e alcol”, prima di riuscire a “cambiare vita” prima dell’aggressione.

Il fidanzato della donna è stato condannato a 7 anni e otto mesi di carcere; avrà diritto alla libertà condizionale dopo aver scontato quattro anni e nove mesi. Il suo amico, 28 anni , dovrà scontare cinque anni e nove mesi. Avrà diritto alla libertà condizionale dopo tre anni e nove mesi di carcere. I due uomini hanno già trascorso circa 250 giorni dietro le sbarre.