Una donna è stata stuprata all'uscita di una chiesa alla vigilia di Natale: è accaduto a Stockport, nella provincia di Manchester, e la vittima era appena uscita dalla St Mary’s Church. Sulla vicenda la polizia sta mantenendo il massimo riserbo, e l’ispettrice investigativa Julia Bowden, del distretto di Stockport, ha fatto sapere di avere aperto un'inchiesta per tentare di stabilire chi potrebbe essere stato il responsabile dell'abuso. Gli inquirenti hanno isolato una vasta area intorno alla chiesa di Grade I – la più antica della città – che si affaccia sul mercato nel centro della città, affollato per le ultime compere prima di Natale.

Nelle vicinanze della zone in cui si sarebbe consumato il presunto stupro sono stati trovati frammenti di vetro, indumenti e sacchi a pelo, ma al momento nessun elemento che potrebbe documentare l'accaduto. La polizia ha comunque posto in stato di fermo due uomini di 44 e 57 anni, ed entrambi verranno interrogati nelle prossime ore. "Incoraggerei chiunque ritenga di avere anche la più piccola informazione che potrebbe aiutare le nostre indagini a mettersi in contatto al più presto possibile", ha fatto sapere ancora la responsabile delle indagini, sotto choc come tutta la comunità locale per una aberrante violenza a poche ore dal Natale.