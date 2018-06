Drogata, costretta a ubriacarsi e infine violentata e uccisa fuori da un bar. E' drammatica la storia che ha visto protagonista suo malgrado la 21enne thailandese Nong Gift: la ragazza aveva assistito alla finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool insieme ai suoi amici sabato scorso a Chithaburi, in Tailandia. Improvvisamente la donna, che lavorava come venditrice di cosmetici, è crollata sul pavimento, "distrutta" dall’alcool. Alcuni, tra cui i parenti della vittima, sospettano che la 21enne sia stata anche drogata. Come dimostra un video sconcertante diffuso dagli inquirenti la giovane è stata trascinata fuori dall’edificio alle 2 del mattino e portata dietro a un camioncino da quattro uomini, che l’avevano inizialmente tranquillizzata dicendole che l’avrebbero accompagnata a casa.

Non è a casa che però i quattro l'hanno portata, bensì in un luogo appartato dove la giovane è stata ripetutamente stuprata e picchiata selvaggiamente, fino alla morte. Nattaphong Saenkraud, Patti Boonthal, Panya Chan Somdee e Suitsit Jaechim sono stati però catturati dalla polizia nel giro di pochi giorni e agli inquirenti hanno confessato le loro responsabilità. “Quattro uomini sono stati arrestati e hanno confessato il loro crimine – ha detto il maggiore della polizia Charn Jitjunjun – La vittima è stata violentata da quattro persone e crediamo che sia stata picchiata a morte”.