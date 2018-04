Ha violentato una ragazzina mentre un’altra bimba piangeva nel suo letto accanto a lei e ha stuprato una piccola all'interno di un tubo di cemento in un cantiere. Sono solo alcune delle accuse nei confronti Paul South, 55 anni, inglese, in merito all'orrenda campagna di abusi sui minori di cui è chiamato a rispondere. L’uomo, originario di Leicester, ha iniziato ad abusare delle sue vittime, ora maggiorenni, quando avevano entrambe cinque anni e avrebbe continuato fino a quando ne avevano 15. In un'occasione ha aggredito contemporaneamente le piccole, violentandone una mentre toccava l'altra, come si legge su Leicester Mercury. South ha ammesso una serie di reati sessuali sui minori di fronte alla Corte di Leicester. Il giudice Martin Hurst lo ha condannato a 28 anni di carcere.

"Era convinto che nessuno avrebbe creduto alle sue vittime data la loro età. Durante quella che può essere definita solo una ‘campagna di stupro’, l'imputato avrebbe anche detto alle bambine che erano state danneggiata e che nessuno le avrebbe più desiderate" ha detto il procuratore Phillip Gibbs. In una dichiarazione in tribunale, una delle sue vittime ha dichiarato: "Per me, la scuola non era altro che un incubo. Ho iniziato a fumare e ad usare cannabis a 13 anni, bevendo a 15 anni. Ho anche iniziato a farmi del male per fronte ai pensieri che mi giravano costantemente nella testa. Ho iniziato a soffrire di depressione e ansia e così ho lasciato la scuola” ha aggiunto. Altrettanto sconvolgenti le parole della seconda vittima: "Mi sento disgustata da me stessa. Mi sento sporca e usata. Non ci sono uomini di cui riesca a fidarmi e sento che non succederà mai”.

Nel pronunciare la sentenza di condanna, il giudice Hurst si è rivolto a South: "Hai corrotto le loro menti e i loro corpi in maniera totale ed estrema. Le hai plagiate dicendo loro che nessuno le avrebbe creduto. Hai violentato una delle tue vittime mentre l’altra piangeva accanto a te. Hai rubato la loro infanzia. Entrambe sono stati vittime di autolesionismo, hanno represso le esperienze che hanno sofferto per mano tua. Questo è un grave danno psicologico” ha spiegato il magistrato.