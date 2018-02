Andavano d’amore e d’accordo quando, nel 2010, una coppia di fidanzati fu baciata dalla fortuna. I due, entrambi serbi e residenti nel Vicentino, avevano vinto insieme con la schedina del Win for life, il gioco che consente di incassare seimila euro al mese per vent’anni. Una bella somma che la coppia aveva deciso venisse accreditata ogni mese sul conto corrente di lui aperto a Valdagno. Ma poi la loro storia d’amore è finita e l’uomo, a quanto pare, ha iniziato a non dividere più con la fidanzata di un tempo la somma che riceveva ogni mese grazie a quella schedina vincente del 2010. Così lei lo ha portato in tribunale.

La donna ha denunciato l'ex compagno – A scrivere di questa storia d’amore finita davanti ai giudici è il Giornale di Vicenza. L’imputato, un quarantunenne che vive a Schio, dovrà difendersi dall’accusa di appropriazione indebita. La ex fidanzata, una quarantenne che ora vive a Trieste, avrebbe detto di aver ricevuto in modo irregolare mille euro al mese per quasi un anno e tremila mensili fino a marzo 2012, poi più nulla da quando la loro storia d’amore è finita. Così, dopo aver ripetutamente sollecitato l’ex compagno pur di ricevere quei soldi che riteneva suoi, la donna ha presentato denuncia in procura.