Credevano di essere diventati ricchi sfondati Mark Goodram e Jon-Ross Watson che, a 36 e 31 anni, entrambi disoccupati, già si godevano i privilegi che la vittoria di ben 4 milioni di sterline avrebbero potuto garantire loro. E invece la lotteria britannica ha bloccato tutto ed è probabile che non vedranno mai un centesimo di quella somma, perché il biglietto fortunato è stato acquistato illegalmente: i due avevano, in altre parole, usato una carta rubata per comprarlo. I primi sospetti sono arrivati quando il servizio di lotteria inglese Camelot ha scoperto che i due trentenni di Bolton, in Inghilterra, non erano in possesso di un conto in banca sul quale accreditare il premio. Una volta scoperta la truffa, si sarebbero difesi affermando che il gratta e vinci era stato comprato da un loro amico in comune, di nome John, senza però fornire ulteriori informazioni, il che ha fatto scattare le indagini del caso da parte delle autorità del lotto.

Mark e Jon-Ross non sono, inoltre, sconosciuti alle forze dell'ordine locali. Il primo è stato arrestato per furto con scasso l'anno scorso, mentre il secondo è stato condannato per diversi reati tra cui frode bancaria, e per di più entrambi sono apparsi negli elenchi di "Most Wanted di Bolton" per presunti crimini compiuti nella zona negli ultimi anni. Insomma, non proprio due santi. Camelot ha così annunciato che non darà nulla ai possessori del biglietto vincente, anche se il sito web ufficiale non indica alcuna procedura a riguardo, anche perché gli utenti possono acquistare i ticket con carta di credito o di debito e non sono obbligati a mostrare un documento d'identità. Non è tuttavia la prima volta che avviene un episodio simile: già nel 2018 la lotteria inglese bloccò un jackpot da 200mila sterline vinto da un 56enne sostenendo che una delle coordinate della carta di credito risultava "alterata". Ma i due vincitori ora promettono battaglia: "Andremo dalla polizia per denunciare Camelot, conosciamo bene i nostri diritti e siamo senza scrupoli. Ora dovremmo essere a Las Vegas a spendere i nostri soldi invece di stare qui", ha detto Goodram alla stampa locale.