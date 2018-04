Alla vigilia della pensione aveva avuto un inaspettato quanto gradito colpo di fortuna: una vincita alla lotteria che gli aveva permesso di comprare una nuova e potente motocicletta, la sua passione. Un beffardo destino però si è accanito su di lui e gli ha negato il tempo di potersela godere, facendogli incontrare la morte proprio in sella alla moto. È la storia di un 64enne friulano di Polcenigo, Giuseppe Bravin, morto nelle scorse ore lungo la Pedemontana Occidentale, la strada provinciale 29 di Pordenone mentre provava il suo nuovo acquisto, una Honda Cbr gialla, che si era potuto permettere dopo tanti anni si lavoro a sacrifici grazie a una fortunata vincita.

Il drammatico incidente mortale all'intersezione con via Rivetta, nel pomeriggio di martedì. Bravin, che tutti conoscevano in zona con il nomignolo di "Ceppo", aveva approfittato della bella giornata di sole per saltare in sella alla sua Honda, comprata da appena qualche giorno , per poterla finalmente provare lungo le strade del paese. Durante il tragitto, però, all’improvviso ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, ed è uscito fuori strada. La sua corsa purtroppo è finita contro un piccolo muro di un'abitazione privata. Un impatto che non ha coinvolto altri mezzi ma che non gli ha lasciato scampo. A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi del personale medico inviato sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. Per il 64enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La Honda è stata posto sotto sequestro mentre sul corpo della vittima sarà disposta l'autopsia.