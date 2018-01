Sospesa tra il mare e il Vesuvio, Villa delle Ginestre è tornata a splendere dopo un accurato restauro che le ha conferito nuova luce. La dimora di Giacomo Leopardi, che qui soggiorno in quanto ospite del principe Ranieri, prima della morte a Napoli nel 1837, è una delle Ville vesuviane del XVIII secolo, situata nella frazione Leopardi del comune di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Qui il Sommo vi trascorse l'ultima stagione della sua vita e vi compose alcuni suoi componimenti, tra cui la celebre "La ginestra", da cui la villa ha preso il nome sostituendo quello di Villa Carafa-Ferrigni, dai nobili.

Dal 2012 il restauro è stato completato, negli ultimi tempi si è pero intensificata l'opera di rivalutazione, diventando meta di scolaresche e turisti provenienti da ogni parte del mondo. Villa delle Ginestre conserva l'arredo originario, il letto in ferro battuto e altri oggetti appartenuti al poeta recanatese, perfettamente restaurati, che proprio qui compose un'altra lirica fondamentale della sua produzione "Il Tramonto della Luna", oltre alla già citata "La Ginestra". Oltre ad ammirare la stanza in cui visse Leopardi e il panorama, nella villa è possibile conoscere a fondo attraverso dei contributi audio visivi l'ambiente in cui visse il più grande poeta italiano.

Dal 1962 la Villa è di proprietà dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", mentre la gestione e la valorizzazione è affidata alla Fondazione Ente Ville Vesuviane che ha realizzato all'interno un percorso museale. In questi giorni Villa delle Ginestre ospita manifestazioni culturali nell'ambito del programma "Natale in Villa 2017" messo a punto dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane. Mercoledì 3 gennaio alle 11.00 si svolgerà ‘I luoghi comuni – conoscere per ritornare' e ‘la villa del poeta', una visita spettacolo sul soggiorno di Giacomo Leopardi con degustazioni di prodotti tipici vesuviani a cura di Karma Arte Cultura Teatro in collaborazione con il Comune di Torre del Greco. Sabato 6 gennaio alle 11.00 ‘La corona del re', spettacolo itinerante per bambini di Karma Arte Cultura Teatro. Fino al 7 gennaio sono in programma visite guidate gratuite alla Villa e alla mostra presepiale.