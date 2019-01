Vignola, comune di circa 25000 abitanti della provincia di Modena, in Emilia-Romagna, la mattina di lunedì 7 gennaio – il fatidico lunedì dopo le feste – si è svegliata tappezzata di biglietti che riportavano pensieri pieni di ottimismo. Le foto di questi bigliettini ben presto sono state pubblicate sui social ma del misterioso autore a quanto pare nessuno sa nulla. Cosa c’era scritto su questi cartoncini colorati ritagliati con cura? Frasi come “Segui il tuo cuore”, “Amati perché tu sei magnifico”, “Semina bellezza” e altre ancora, molte scritte a mano. Il misterioso autore che nella notte ha riempito il centro di queste frasi gentili è stato anche attento a evitare di imbrattare la città, dato che i cartoncini sono stati appesi con dei nastri alle varie porte. E la maggior parte della gente di Vignola – come si legge sui social e come scrive anche il Resto del Carlino – non ha potuto che apprezzare. “Un’iniziativa carina, che senz'altro mi ha strappato un sorriso”, ha commentato la titolare di uno dei tanti negozi che ha trovato un messaggio alla sua porta.

“Possiamo dire che l’autore sia una specie di poeta – ha aggiunto la titolare di un altro negozio – e che si sia impegnato molto, vista la cura messa sui biglietti. Vien da pensare che si tratti di una persona sensibile e riflessiva, forse un po’ sola, ma ha fatto un bel gesto”. Qualche commerciante vedendo da lontano un biglietto ha anche pensato a una lamentela da parte di un cliente, salvo poi ricredersi e ovviamente apprezzare il pensiero: “Ce n’era bisogno in una giornata come questa, ci ha messo di buon umore. Non possiamo che ringraziare l’autore”, hanno detto due commesse di un negozio di abbigliamento. "Proprio una cosa carina, finalmente", recitano anche alcuni commenti sui social. Insomma, il gesto di qualcuno che almeno per il momento è rimasto anonimo, ha sicuramente aiutato la gente di Vignola ad affrontare con un sorriso la nuova settimana.