Accoltellato a morte durante la vigilia di Natale. Così è morto Mazhar Ali, a 41 anni, mentre stava lavorando nel ristorante Manjaros, sulla Linthorpe Road, a Middlesbrough. Secondo quanto si apprende da un'iniziale ricostruzione offerta dai media locali, sembra che ad accoltellare il 41enne sia stato un collega, ma al momento sarebbero ancora ignoti sia la dinamica dell'omicidio che il movente che ha portato l'assassino a scatenare la sua furia omicida proprio nel bel mezzo del servizio della vigilia di Natale. Al momento i media locali riferiscono che il presunto assassino sarebbe stato fermato e arrestato dalle forze dell'ordine. I clienti del Manjaros sono stati costretti a fuggire dal locale lasciando il cibo sul tavolo e hanno scoperto dell'omicidio vedendo una lago di sangue che usciva da un'area posta nei pressi della cucina. La vittima è stata immediatamente trasportata al James Cook University Hospital con una ferita da arma da taglio, ma i medici non sono riusciti a salvarla e l'uomo è morto nel giro di poche ore.

"Stavamo cenando, quando la cameriera si è avvicinata e ci ha detto che dovevamo andarcene tutti", ha raccontato Kait Robertson, 18 anni, al Daily Mail. "La polizia è arrivata subito dopo e ci ha detto di andare via immediatamente dal ristortante", proseguono i testimoni. "C'era del cibo lasciato sui tavoli e le persone sono state costrette a fuggire poco dopo aver ordinato. All'inizio eravamo molto confusi e un po' in preda al panico perché per evacuare il ristorante nel bel mezzo della vigilia di Natale doveva essere accaduto qualcosa di molto serio e avevamo paura di non essere ancora al sicuro".