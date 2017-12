in foto: Liceo artistico statale De Nittis di Bari (Google Maps).

Ha minacciato gli studenti di morte pur di evitare che occupassero la scuola. È successo al liceo artistico statale di Bari De Nittis, dove una guardia giurata, stando ai racconti dei giovani, avrebbe puntato contro di loro addirittura una pistola per dissuaderli dalle loro intenzioni. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di domenica 17 dicembre. Come riporta il quotidiano La Repubblica citando alcuni rappresentati del collettivo d'istituto che preferiscono rimanere anonimi, "il vigilante non ci ha permesso l'ingresso nell'edificio, caricando e puntando ad altezza uomo un'arma da fuoco per intimorirci. A quel punto ci siamo spaventati e siamo scappati, finendo anche al pronto soccorso".

Nella fuga una ragazza ha perso l'equilibrio ed è caduta su una ringhiera arrugginita, riportando ferite su mani e braccia. Gli studenti hanno continuato la protesta questa mattina con un sit-in davanti all'ingresso dell'istituto per chiedere un incontro con la dirigente scolastica, Irma D'ambrosio, che avrebbe deciso, secondo i ragazzi, di affidare alla guardia giurata il controllo della scuola durante le ore notturne. Intanto, solidarietà per quanto accaduto al liceo artistico è dimostrata anche da altre scuole, come il plesso Pascali, dove studenti e corpo docente hanno avviato uno sciopero bianco per dimostrare vicinanza nei confronti dei ragazzi aggrediti nella notte. Le lezioni sono al momento sospese, in attesa che ci sia un confronto con la preside.