Gary Iredale, uomo d'affari al vertice di un'azienda che vendeva distributori automatici, si è improvvisamente reso protagonista di un gesto inspiegabile e atroce. Dopo una lite e ha infatti dato fuoco alla sua amante, trasformandola in una vera e propria torcia umana. Il motivo della follia, stando a quanto riportato dai tabloid inglesi che ha ricostruito la vicenda, è la gelosia, che lo aveva spinto a sospettare un suo tradimento.

L'uomo e la donna si trovavano in quel momento in Vietnam, nella capitale Hanoi, dove la donna lavorava in un negozio. Subito dopo il gesto, Gary è sparito nel nulla. Non è chiaro dove sia andato: i primi sospetti erano quelli di una fuga in Gran Bretagna, nella sua terra natia, anche se le ultime indiscrezioni parlano invece di un probabile spostamento nelle Filippine per tentare di far perdere le sue tracce. Nguyen Hang, questo il nome della vittima, ha riportato gravissime ustioni sul 70% del corpo ed è ancora ricoverata in ospedale, in condizioni che i medici definiscono "critiche". Iredale l'avrebbe aggredita perché lei era intenzionata a interrompere la loro relazione.

La notizia che la donna voleva allontanarsi da lui l'aveva infatti indotto a credere che avesse conosciuto un altro uomo. Dopo averla picchiata violentemente, Gary ha infatti afferrato una tanica di benzina e l'ha gettata addosso alla donna, per poi darle fuoco. Il fratello della vittima ha dichiarato al Mirror: "Stiamo pregando per lei, non sappiamo se e come riuscirà a uscirne. Di sicuro non sarà facile. Siamo straziati, non riusciamo davvero a capire come sia stata possibile una cosa del genere, come una persona possa arrivare a compiere un gesto così estremo e rovinare per sempre la vita di una persona alla quale era stato legato fino a pochi giorni prima. La sua famiglia è sotto choc". (