Il laghetto superiore del parco di Recoaro Terme, in provincia di Vicenza, ha perso in tre giorni la coppia di cigni che viveva da attrazione per ragazzini e adulti. Venerdì 3 maggio il maschio, il cigno reale, è stato trovato morto nell’acqua, il collo spezzato, forse ucciso a bastonate da qualche balordo. Ieri sera 5 maggio nel laghetto è stato notato senza vita il corpo dell’esemplare femmina. L’animale è morto probabilmente di solitudine, come scrive anche il sindaco Davide Branco. “La femmina si è lasciata morire. Si vedeva che stava male, non mangiava più e temevamo finisse così” commenta il primo cittadino. È stato proprio lui a recuperare l’uccello morto dall’acqua. “Invieremo il corpo all’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, come era stato per il maschio. In questo caso però non ci sono dubbi, l’animale si è lasciato andare. È caratteristico di questa specie, succede spesso che i compagni o le compagne non sopravvivano a lungo quando muore uno dei due”, aggiunge Branco.

La notizia della morte del cigno reale aveva generato l’indignazione dei cittadini e l’ira del web. Il maschio era stato trovato morto da una cittadina che passeggiava lì intorno: sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali. Un atto di brutalità contro esseri innocenti e indifesi che si spera non resterà impunito. Se l’esito dell’analisi dell’Istituto Zooprofilattico confermerà che l’animale è stato ammazzato, scatterà una denuncia verso ignoti per uccisione di animali. “Entro l’anno quest’area verrà coperta da un servizio di videosorveglianza, in modo che episodi gravi come questo non si ripetano più” conclude Branco. A destare profonda amarezza è stata poi la notizia della morte della compagna. I cigni sono animali che vivono in coppia, una volta trovato il partner restano fedeli per la vita: alcuni esemplari dopo la morte del compagno non cercano di ricostituire una coppia.