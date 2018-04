È giallo a Schio, in provincia di Vicenza, dove una coppia di coniugi in pensione è stata trovata senza vita nel loro appartamento in via Pecori Giraldi dai vigili del fuoco. L’allarme è stato dato dagli addetti alla consegna dei pasti a domicilio, che da qualche giorno non riuscivano a consegnare il convitto per mancata risposta dei due anziani, Enzo Bronzato, 71 anni e Nadia Predebon, 75. I pompieri hanno trovato i loro cadaveri in cucina nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 aprile. Al momento, sono ancora tanti i punti oscuri della vicenda, anche se i carabinieri che indagano sul caso non escludono che possa trattarsi di morte accidentale.

L'ipotesi più accreditata, infatti, è che una delle due persone sia stata colta da malore, morendo, e che la seconda invece di dare l'allarme, nel tentativo di soccorrerla sia a sua volta deceduta. Ad escludere atti violenti sono stati gli stessi militari, per i quali non si tratterebbe né di una fuga di gas, né di un caso di omicidio-suicidio perché non c'erano tracce di sangue,o di rapina perché l'abitazione era chiusa dall'interno.