I corpi senza vita di una coppia di coniugi americani sono stati ritrovati nel pomeriggio intorno alle 15:30, in una abitazione in via Nicoletti a Pozzoleone, nel vicentino. In base alla prima ricostruzione, l'uomo ha ucciso la moglie, forse strangolandola, e poi si è tolto la vita con una coltellata alla gola.

La donna, casalinga, aveva 40 anni, ed era di origini orientali, il marito ne aveva 44, nato a Boston. I due erano ex soldati della base Usa di Vicenza, ora civili. L'uomo probabilmente lavorava alla caserma Ederle. La villetta della coppia fa parte di un complesso residenziale in vivono altre famiglie americane. A fare la scoperta è stato il prete del comando Usa, insospettito dalla mancata risposta alle sue telefonate. Il sacerdote ha detto che l'uomo era depresso da tempo e per questo stava cercando aiutarlo, fornendogli il suo sostegno. Più di una volta infatti l'uomo aveva manifestato i suoi propositi suicidi. Il cadavere della moglie è stato ritrovato a letto, senza segni ferite evidenti, e questo particolare farebbe pensare appunto a una morte violenta per soffocamento. Quello del marito è stato rinvenuto in bagno, in una pozza di sangue, secondo quanto hanno raccontato i carabinieri giunti sul posto, insieme alla Military Police statunitense.