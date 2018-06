Il suo cognome non è in linea con l’algoritmo di Facebook e così Michele Dalla Negra, consigliere e candidato di Forza Italia al Comune di Vicenza, si ritrova "bannato" dal social network. Il politico, avvocato e più volte assessore del Comune berico, non avrebbe infatti rispettato le norme contro il razzismo. La sua colpa? Il suo cognome, Dalla Negra appunto. A riportare la notizia è stato il Giornale di Vicenza che ha riferito le parole del diretto interessato:

Cose da non credere. Un amico che mi sta aiutando con Fb, stante il mio gap generazionale, ieri mi scrive così: “Ciao Mich, il video è partito, ma la campagna sponsorizzata con il “santino” è bloccata perché il sistema vede nel tuo cognome una parola denigratoria”. Mi toccherà pure cambiare cognome, magari in Dalla Bianca".

La motivazione del ban del candidato di Forza Italia, effettivamente, solleva l'ennesima perplessità sull'algoritmo di Facebook e riporta al centro delle accuse la policy del social network nell’uso monodiretto della censura: