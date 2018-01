Non si sentiva bene, avvertiva sintomi che sembravano quelli dell’influenza, e si era recata al pronto soccorso dell’ospedale Alto Vicentino per farsi visitare. Dimessa dall’ospedale, è rimasta in vita ancora per poche ore. È quanto accaduto a una donna di quarantacinque anni, mamma di tre figli, che risiedeva nell’Alto Vicentino. La donna è morta il giorno dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dove si era recata per quella che appunto sembrava una brutta influenza. La tragedia, come riporta il quotidiano Il Gazzettino, si è consumata tra venerdì e sabato scorso. Per chiarire le cause del decesso, ancora avvolte nel mistero, la procura della Repubblica di Vicenza ha disposto l’autopsia sul cadavere della donna.

La giovane mamma è morta al San Bortolo di Vicenza – Da quanto è emerso, la signora si è sentita male nella notte tra venerdì e sabato dopo essere rientrata a casa dal pronto soccorso. La nuova corsa in ospedale non è stata sufficiente a salvarle la vita: la donna è stata subito ricoverata nel reparto di unità coronaria del nosocomio di Santorso, dove è rimasta poche ore. Poi, per la gravità delle sue condizioni, i medici hanno disposto il trasferimento al San Bortolo di Vicenza, dove è morta in serata. L’autopsia aiuterà a chiarire le cause dell’improvviso decesso e accertare eventuali responsabilità dei sanitari.