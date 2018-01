La trombetta che avvisava l'arrivo del suo carretto ha fatto da comune denominatore per intere generazioni di ragazzini vicentini perché a Vicenza significava una sola casa: lui col carretto da gelataio e i caramèi, spiedini di uvetta e frutta secca caramellata. Ora dopo 95 anni vissuti in gran parte tra le strade e la gente come commerciante ambulanze, è morto Aldo Cegalin, meglio conosciuto come Cisco, l'ultimo gelataio i bici. Cisco si è spento nella sua casa di San Bortolo dove si era ritirato già da qualche anno con la speranza che la sua tradizione non morisse con lui ma andasse avanti con i nipoti a cui aveva imparato il mestiere.

Cresciuto a Monteviale, dopo una esperienza lavorativa nelle miniere, aveva conosciuto la sua amata a 22 anni avviandosi al mestiere di gelatiere che era del suocero che di cognome faceva appunto Cisco. Col passare degli anni ha assunto lui il ruolo di gelataio, sostituendo il padre della moglie nella carriera di ambulante e prendendone anche il nome. "Come gelataio cominciò con un'Ape arancione e girava per i quartieri, ma lo trovavi soprattutto fuori dall'ospedale. La sua specialità? Era el mistareo, praticamente tutti i frutti messi assieme attorno al cioccolato. Ai bimbi diceva che erano tutti i gusti del paradiso" ha raccontato la nipote al quotidiano Il giornale di Vicenza, aggiungendo: "Poi un giorno un sindaco gli disse che non poteva più occupare il marciapiede con il suo mezzo a motore e lui trasferì tutto su una bici". I suoi dolci son rimasti tra i ricordi più cari fra i ragazzi dagli anni ‘60 agli anni ‘80 tanto che alla notizia della sua morte in tantissimi hanno voluto tributargli l'ultimo saluto per i funerali dandosi appuntamento alla chiesa Cuore immacolato di Maria nel quartiere di San Bortolo.