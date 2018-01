Drammatico incidente questa mattina ad Arzignano, nella provincia di Vicenza. Un ragazzo di diciassette anni del posto ha perso la vita dopo l'impatto con un'auto. Il giovane, Giovanni Massignani, viaggiava in sella a uno scooter. Da quanto ricostruito, il diciassettenne si è scontrato frontalmente contro un'auto, una Seat Ibiza, che proveniva in senso posto. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 11 del mattino lungo la provinciale ValChiampo. L'impatto è stato molto violento e per il ragazzo, che è finito sotto la vettura, non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate a causa dell’incidente erano troppo gravi. L’esatta dinamica del sinistro è in via di accertamento, ma stando alle prime informazioni potrebbero aver influito la nebbia e il manto scivoloso. Toccherà ora alla polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi ricostruire la dinamica dell’incidente e le relative responsabilità.

Dopo l'incidente pesanti disagi al traffico – Della tragedia è stata informata la procura di Vicenza che aprirà un’inchiesta. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. L'incidente stradale ha provocato pesanti disagi al traffico, con lunghe code sulla provinciale Valchiampo, rimasta chiusa per circa un'ora per garantire i soccorsi in sicurezza.