in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente giovedì mattina a Meledo di Sarego, nella provincia di Vicenza. Intorno alle 8.30 del mattino una donna è stata travolta e uccisa da un camion della società Ideal Service, che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani. L’incidente è avvenuto in via Quasimodo, sembra durante una manovra in retromarcia del camion della raccolta rifiuti. Immediatamente è stato lanciato l’allarme dallo stesso conducente del camion e sul posto si è precipitata un'ambulanza del Suem 118, ma purtroppo i medici non hanno potuto che accertare il decesso della vittima. La donna, che camminava a piedi in via Quasimodo, sarebbe morta praticamente sul colpo.

La vittima riconosciuta da un agente della polizia locale – La vittima è Sandra Bertola, cinquantacinque anni, sposata a madre di un figlio di ventotto anni. Abitava a poche decine di metri dal luogo dell'incidente. A quanto emerso, aveva portato la sua auto in un'officina del posto e stava tornando a casa a piedi. Per molte ore l'identità della vittima è rimasta sconosciuta perché non aveva documenti con sé. A riconoscerla poi è stato uno degli agenti della polizia locale di Lonigo intervenuto sul posto: la conosceva perché lavorava come cassiera in un supermercato della zona. Gli agenti si sono quindi recati nel negozio, dove hanno appreso che la vittima in questi giorni era in ferie, e con i numeri dei cellulari hanno poi avvisato i familiari dell'accaduto.

Le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto sono in carico alla polizia locale – La polizia locale di Lonigo, intervenuta a Meledo di Sarego per i rilievi, sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Subito interrogato dopo il tragico incidente l'autista del camion della società Ideal Service: l'uomo, un vicentino di trentotto anni, avrebbe affermato di non essersi accorto della presenza della donna sulla strada. Quest'ultima sarebbe arrivata da sinistra mentre il mezzo ha la guida a destra. All'uomo è stata ritirata la patente e ora è indagato per omicidio stradale.