Meno calorie e colesterolo, più benessere e produttività. Per questo la Siderforgerossi di Arsiero, fabbrica in provincia di Vicenza specializzata nella produzione di acciai pesanti, ha deciso di mettere letteralmente a dieta i suoi 400 dipendenti. Come racconta il Corriere del Veneto, il provvedimento fa parte dell'iniziativa "Salute in azienda", che durerà tre anni ed è ad adesione facoltativa. L'obiettivo? Dare a ciascuno alimentazioni studiate sulle proprie esigenze per scongiurare problemi cardiaci, tumori e colesterolo, insieme a convenzioni per sport e fitness. "È un progetto che mi ha appassionato sin dal principio", ha commentato Luciano Giacomelli, presidente della società, che fattura 200 milioni di euro all'anno.

"In questa parte del territorio la popolazione ha un elevato rischio cardiovascolare, ipercolesterolemia e spesso diete eccessivamente caloriche – ha poi aggiunto Sergio Serraino, medico aziendale di Siderforgerossi – anche fra dipendenti dell’azienda di età non avanzata ci sono stati casi di infarto. Mi occuperò personalmente, per tutti i lavoratori, di stilare una dieta personalizzata che non sarà basata su alimenti prefissati “a grammo”, ma su altri principi". Il progetto prevede anche l'istituzione di uno sportello psicologico per aiutare i lavoratori ad affrontare con serenità le proprie difficoltà, oltre a provvedere all'attività sportiva per insegnare i dipendenti ad avere una postura corretta, controllare lo stress e a compensare la mancanza di sonno per i turnisti.