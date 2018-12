VICENZA – Aveva messo faticosamente da parte monetina dopo monetina, dopo mesi, era arrivata alla cifra, importante per lei di 18 euro e 73 centesimi. Era orgogliosa di quel piccolo gruzzoletto che lei, figlia di immigrati peruviani, lavoratori ma certamente non abbienti, aveva raccolto centesimo dopo centesimo, aspettando il Natale, quando li avrebbe spesi per fare dei regalini ai genitori e magari comprarsi qualcosa anche per sé.

Purtroppo, a fine novembre, la brutta sorpresa. Ladri si sono introdotti nell'appartamento dove vive con la mamma nella periferia di Vicenza e hanno portato via quasi tutto quello che c'era con un poco di valore. Compresa una piccola busta di carta che conteneva i risparmi della piccola Stella, i famosi 18 euro e 73 centesimi.

Quando i poliziotti arrivarono in quella casa per il sopralluogo dopo il furto, trovarono Stella inconsolabile, rotta in un pianto senza fine per i 18,73 euro portati via dai ladri. Gli agenti si sono commossi e appena rientrati in commissariato, hanno fatto partire una colletta tra i colleghi, in vista del Natale.

E così, sabato, con un bel cappello da Babbo Natale, e un salvadanaio a forma di maialino pieno di soldini, hanno bussato alla porta di Stella e sua mamma. Immensa la felicità della piccola e la commozione degli agenti delle volanti della questura di Vicenza che hanno voluto immortalare il bel momento in una foto.