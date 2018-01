Nella serata di mercoledì un uomo, apparentemente al termine di un litigio, ha accoltellato più volte la compagna e poi si è dato alla fuga a bordo della propria auto, una Volkswagen Golf, insieme alla loro bambina di sei anni. L'episodio è avvenuto in una casa in località Tavernelle di Altavilla Vicentina, nella provincia di Vicenza. Il presunto aggressore, un macellaio di trentotto anni di origine campana, si chiama Raffaele Busiello. La donna accoltellata è la convivente Olesea Talpa, una trentasettenne moldava. Per catturare l'aggressore è partita una caccia all'uomo conclusa nella giornata di giovedì con l'arresto del 38enne da parte dei carabinieri.

I militari dell'arma lo hanno fermato a Bagnolo San Vito, nel Mantovano, mentre era ancora con la bambina. La piccola aveva la febbre ed è stata portata per precauzione in ospedale ma è in buone condizioni. Grazie all'allerta lanciata ieri sera dai carabinieri di Vicenza a tutte le forze dell'ordine, con modello e targa della Golf, l'auto è stata riconosciuta e l'uomo fermato anche con l'ausilio dei carabinieri di Bagnolo. Sul posto si sono subito recati i militari del Nucleo investigativo del comando provinciale di Vicenza, che hanno preso in consegna l'uomo, poi condotto nel capoluogo berico. Ulteriori decisioni saranno prese in accordo con il pubblico ministero della Procura di Vicenza che sta coordinando l'indagine, Hans Roderich Blattner.

Per fermare Busiello le ricerche erano state estese a tutto il territorio nazionale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, l'uomo, accusato di tentato omicidio, è riuscito a scappare insieme alla figlia prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine.

La donna è in gravi condizioni ma non rischia la vita – La donna è ricoverata all'ospedale di Vicenza, dove è stata presa in cura da medici e sanitari. Da quanto si apprende, le sue condizioni sono gravi, ma la trentasettenne non sarebbe in pericolo di vita. Nella notte è stata sottoposta a un primo intervento chirurgico per ricucire la ferita più profonda, che solo per pochi centimetri non ha leso organi vitali. Era stata la stessa vittima a trascinarsi dopo la brutale aggressione in strada, dove è stata soccorsa da alcuni automobilisti che hanno dato l’allarme.