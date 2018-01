Presa a bastonate dalla madre, musulmana integralista, per il suo desiderio di vivere all'occidentale, a cominciare dal guardaroba. Via il velo, avrebbe solo voluto indossare un paio di jeans. E' successo ad una bambina di 11 anni, originaria del Pakistan ma residente da anni a Vicenza. Per sfuggire ai maltrattamenti che le venivano riservati a casa, qualche mese fa ha deciso di raccontare tutto ai suoi insegnanti, che a loro volta hanno allertato i servizi sociali. Oggi, come riporta il quotidiano Il Corriere della Sera, dopo che analisi mediche e psicologiche hanno confermato la sua versione dei fatti, la ragazzina vive lontana dai suoi genitori, in una struttura protetta dove riceve ogni tipo di supporto di cui ha bisogno.

"La mamma mi bastona perché non voglio mettere il velo e vorrei indossare i jeans che mi ha regalato papà. A casa non torno più", ha raccontato l'11enne a scuola. A questo punto è partita un'indagine, e gli specialisti dell'Usl 8 della città veneta, denominata "Arca", hanno portato l'adolescente in un luogo sicuro. Alla famiglia è stato comunicato che la ragazza sarebbe stata via alcuni giorni per accertamenti. Ma quel distacco è diventato poi permanente quando i medici hanno verificato sulla sua schiena i numerosi segni delle bastonate ricevute. Versione, questa, confermata anche dalla madre. "Ho portato in Italia apposta quel bastone, l’ultima volta che ero andata a casa. Volevo raddrizzarla", ha detto agli psicologi. Più aperto, invece, il padre della piccola, che addirittura le aveva acquistato un paio di pantaloni all'occidentale, ma che nulla poteva contro l'integralismo della moglie. Tuttavia, la coppia sembra aver capito la gravità dell'accaduto e per tutta la famiglia potrebbe esserci un riavvicinamento, in modi e tempi da definire.