Una vastissima piantagione di marijuana "skunk" con 89.624 piante di varie altezza, gran parte delle quali già pronte per l'essiccazione, è stata scoperta dagli uomini della Guardia di Finanza della Compagnia di Vibo Valentia. Sette persone sorprese nel corso del blitz mentre coltivano la piante sono state tratte in arresto. La coltivazione era in 20 serre sistemate su un terreno di superficie superiore a un ettaro. Trovata anche un'area già predisposta per ulteriori 3.200 piante sistemate in vivaio in appositi contenitori di polistirolo.

Per le Fiamme Gialle quella scoperta è una vera e propria azienda, strutturata e munita di ogni elemento produttivo necessario per la coltivazione e la successiva distribuzione dello stupefacente: teli, mezzi, utensili, un capillare ed ingegnoso sistema di irrigazione automatico, aeratori, un allaccio abusivo alla rete elettrica, buste, bilance di precisione e 5 braccianti extracomunitari regolarmente retribuiti. Una casa colonica disabitata era adibita a stoccaggio e essiccazione della marijuana sia a alloggio.

Gli inquirenti hanno disposto, inoltre, previa opportuna campionatura, l’estirpazione delle piante di canapa indiana e l’immediata distruzione delle stesse. Le coltivazioni, nella loro massima efficienza, avrebbero prodotto quasi 8 tonnellate di marijuana. Lo stupefacente, una volta essiccato ed immesso sul mercato, avrebbe fruttato un profitto, sul mercato illegale, pari ad almeno 20 milioni di euro. Per questo quello inferto dalla Compagnia della Guardia di finanza di Vibo Valentia è un duro colpo a quella che rappresenta, ad oggi, una delle più redditizie forme di business della criminalità calabrese. Le indagini delle Fiamme Gialle, dirette dal sostituto procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Benedetta Callea, sono ancora in corso di esecuzione al fine di accertare eventuali ulteriori responsabili nell’attività illecita.