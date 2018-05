in foto: foto di repertorio

Umberto Fiorillo, un uomo calabrese di 63 anni, ha perso la vita a causa di un incidente sul lavoro avvenuto a Piscopio, frazione di Vibo Valentia. La tragedia oggi, nella festa dei lavoratori. Fiorillo era alla guida di un trattore e stava effettuando dei lavori agricoli in un terreno di sua proprietà quando, per ragioni in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato e l'ha schiacciato.

Stando a quanto riferiscono le cronache locali l'uomo era il proprietario di un’attività commerciale a Vibo Marina, che gestiva insieme al fratello Domenico. Il sessantatreenne aveva approfittato della giornata festiva per dedicarsi all'agricoltura, sua grande passione, quando è incappato nel tragico incidente perdendo la vita sul colpo. Sul posto, allertati dai familiari, sono intervenuti i sanitari del 118 di Vibo Valentia e un’eliambulanza ma ogni tentativo di rianimare Fiorillo si è purtroppo rivelato vano.

Sul posto anche la Polizia, cui spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Fiorillo, stimato commerciante, da tutti apprezzato per le riconosciute doti umane, lascia moglie e figli. La sua morte ha suscitato commozione nelle comunità di Piscopio e Vibo Marina, dove il 63enne era, come detto, molto noto come persona integerrima e instancabile lavoratore.