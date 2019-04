Un imprenditore 72enne è morto a seguito ad un’aggressione avvenuta questa mattina nei pressi del nuovo Tribunale di Vibo Valentia. La vittima è Gaetano Rizzuto, 72 anni, ex dirigente della Provincia di Vibo, noto ingegnere e costruttore vibonese. Sul posto sono intervenuti sanitari del Suem 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo e gli agenti della polizia di Stato per i rilievi del caso. Da quanto si apprende l’imprenditore sarebbe stato aggredito a colpi di mattone, ma il decesso sarebbe dovuto ad un malore che l’uomo avrebbe avuto proprio in seguito ai fatti.

L'aggressione a colpi di mattone

Rizzuto stato aggredito nei pressi di uno stabile in via di costruzione di proprietà dello stesso imprenditore, che risulta direttore dei lavori finalizzati alla realizzazione di un fabbricato da destinarsi a uffici, attività commerciali e abitazioni. Sul posto, per i rilievi e l'avvio delle indagini, si sono portati della Polizia di Stato e della Scientifica. Presente anche un'unità del 118 e della Polizia municipale di Vibo che ha interdetto la zona al traffico. Gli investigatori della Squadra Mobile, diretti dal dirigente Giorgio Grasso, stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti sul luogo della tragedia nel tentativo di identificare l’autore o gli autori del gesto. Al momento non si esclude alcuna pista. Da scoprire le cause del litigio