Tragedia sulle strade di Viareggio. Due giovani sono stati travolti da un'auto privata mentre passeggiavano lungo la Darsena nella città toscana. Uno di loro, Andrea Lucchesi, di soli 21 anni, è morto mentre stava per essere trasferito in elicottero all'ospedale di Livorno, e l'amico 23enne, Fabio Biagini, risulta gravemente ferito. Sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, la sua prognosi resta ancora riservata.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due ragazzi erano appena usciti da un locale della zona, intorno alle 5 del mattino di domenica 4 febbraio, e si stavano probabilmente dirigendo verso la loro auto, quando sono stati investiti da una vettura che si è poi data alla fuga, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. Ma non è riuscito ad andare molto lontano: i carabinieri, infatti, lo hanno fermato e identificato. Si tratta, come riporta il quotidiano La Nazione, di un 25enne di Torre del Lago che guidava una Lancia Y. La macchina è stata trovata parcheggiata poco lontano e riportava segni compatibili con l'investimento.

Il giovane l'aveva lasciata lì e si era incamminato verso casa a piedi. Dal numero di targa è stato poi semplice risalire al proprietario. I testimoni avevano indicato ai carabinieri la direzione di fuga e i modello dell'auto. Il pirata è stato arrestato per omicidio stradale e lesioni gravissime ed è in carcere a Lucca. Del caso si occupa il sostituto procuratore Salvatore Giannino. Sono in corso gli accertamenti per verificare se al momento dell'incidente fosse sotto effetto di alcol o droga, circostanze queste che sarebbero eventualmente aggravanti molto pesanti. Intanto, Andrea è deceduto per le ferite riportate mentre veniva trasportato in elicottero all'ospedale di Livorno, mentre il suo amico lotta ancora tra la vita e la morte.