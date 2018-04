Per festeggiare i suoi 50 anni aveva deciso di andare negli Stati Uniti per realizzare il sogno di una vita: un viaggio a bordo della sua Harley Davidson sulle strade americane. Un beffardo destino però ha voluto che la sua avventura si concludesse nel peggiore dei modi lungo le strade della California: l'uomo è stato coinvolto in un devastante incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Così è morto nelle scorse ore Enrico Marafatto, architetto 50enne veneziano giunto negli States da alcuni giorni con un gruppo di amici per inseguire il suo sogno. Il terribile schianto nel pomeriggio di domenica sulla Highway 1 nella contea di Santa Barbara ma solo la scorsa notte la devastante notizia è giunta alla famiglia che si è chiusa nel dolore.

Enrico Marafatto infatti lascia una moglie e tre figli piccoli con i quali per lungo tempo aveva vissuto a Favaro Veneto prima del recente trasferimento a Mestre. La sua scomparsa ha lasciato senza parole anche l'intera comunità di Campalto dove il 50enne era conosciuto come professionista serio e impegnato in progetti per lo sviluppo del territorio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte della polizia locale, riportata di media Usa, Marafatto si sarebbe scontrato con una vettura che giungeva in senso opposto.

Secondo quanto comunicato dal portavoce del Dipartimento dello sceriffo della contea di Santa Barbara, il 50enne era in sella alla sua moto quando in una curva, per motivi ancora da accertare, un veicolo avrebbe oltrepassato la doppia linea gialla che separa i due sensi di marcia prendendolo in pieno. Un impatto devastante che lo ha scaraventato sull'asfalto. Inutili i tentativi di soccorso da parte degli amici e poi dei sanitario dell'ambulanza. Ferito gravemente anche uno dei passeggeri della vettura mentre ferite meno gravi per la guidatrice e i figli minorenni che erano sui sedili posteriori.