E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici che di fatto autorizza il bagno coi delfini nei parchi acquatici. Una norma, quella voluta del ministro dell'Ambiente Galletti di concerto col ministro della Salute Lorenzin e con il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Martina, duramente contestata dagli animalisti. "Fino a ieri – sottolinea la Lav, Lega Anti Vivisezione – l'Italia vantava una norma per la tutela dei delfini in cattività tra le più complete in Europa. Ma il decreto pubblicato in Gu ha mutilato questa legge, modificando uno degli articoli fondamentali per la protezione degli animali, quello che vietava al pubblico il nuoto con i delfini".

Per la Lega Anti Vivisezione si tratta "di un inaspettato ‘regalo di inizio anno' ai delfinari: con questo decreto, infatti, si rimuove il divieto preesistente, consentendo al pubblico di nuotare nella stessa vasca con i delfini, per finalità di ‘educazione e sensibilizzazione del pubblico in materia di conservazione della biodiversità con i delfini'. Quella che all'apparenza sembrerebbe una forma di educazione del pubblico, nasconde però dei preoccupanti interessi commerciali, come evidente dalla tipologia di promozione che viene fatta per le attività di "Swim with the Dolphins" dalle aziende proprietarie dei delfinari e parchi acquatici, in vari Paesi del mondo. Tra queste, anche il Gruppo Dolphin Discovery, la multinazionale pià grande al mondo specializzata nel settore dei delfinari, del quale Zoomarine à entrata a far parte nel novembre 2015″.