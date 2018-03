Dopo aver adescato le sue vittime in discoteca le faceva bere e se le portava in hotel, dove abusava di loro: è stato arrestato questa mattina con l'accusa di violenza sessuale un ragazzo di 24 anni di San Giovanni in Persiceto che avrebbe stuprato tre ragazze: a denunciarlo era stata nel febbraio scorso una 29enne, che si era risvegliata in una stanza di hotel completamente nuda senza ricordare quasi nulla di quello che aveva fatto la sera prima, a parte alcuni dettagli detta. La giovane infatti aveva raccontato ai carabinieri di aver partecipato a una partecipato a una festa in maschera organizzata per carnevale presso una discoteca di San Pietro in Casale. Nel corso della serata era stata avvicinata da un coetaneo, che le aveva offerto da bere. La ragazza, però, non ricordava nulla di cosa fosse accaduto dopo: sapeva solo di essersi risvegliata in una stanza di hotel con lividi in varie parti del corpo.

La ragazza, benché fosse stata in condizioni di grande confusione, era riuscita a raggiungere la reception e farsi chiamare un taxi, non prima che un addetto alle pulizie le consegnasse una tunica nera, sostenendo di averla ritrovata nella sua stanza. Quel vestito di carnevale però non apparteneva a lei. Quando è arrivato il momento di saldare il conto con il tassista, la vittima si è accorta che le erano state sottratte un’ottantina di euro, le chiavi della sua auto e la carta bancomat. Giunta a casa aveva scoperto anche che l’amica con cui si era recata alla festa aveva denunciato la sua scomparsa ai Carabinieri. Subito dopo, la giovane era andata in una struttura sanitaria per farsi medicare. Qui i sanitari avevano riscontrato varie lesioni sintomatiche di un’avvenuta violenza sessuale.

E' stata la Procura a ricostruire nei dettagli la vicenda, risalendo anche all'identità del ragazzo mascherato da monaco medievale, un 24enne di origini casertane che fino alla fine si è difeso sostenendo che il rapporto sessuale con la giovane era stato consenziente. I militari nel frattempo hanno scoperto che il campano si sarebbe reso responsabile di altri due casi di abusi sessuali (luglio 2017 e febbraio 2018) commessi con lo stesso modus operandi e mai denunciate.