Veronica muore a 14 anni in ospedale, condannato medico che la visitò

Il chirurgo che il 2 gennaio 2014 era in servizio in ospedale a Latisana è stato condannato dal giudice del tribunale di Udine a 1 anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa, per la morte di Veronica Surian, la ragazzina, 14 anni di San Michele al Tagliamento, che quel giorno si presentò nel nosocomio di Latisana in preda a forti dolori addominali.