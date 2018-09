Momenti di paura nelle scorse ore nel Veronese quando un improvviso boato ha messo in allarme un intero quartiere della cittadina di San Martino Buon Albergo, nell'Hinterland di Verona. A provocarlo un violento scoppio che ha praticamente distrutto il piano terra di una palazzina che ospita anche un centro di accoglienza per migranti. Tutto sarebbe nato da un incendio, di cui non si esclude la natura dolosa, che si è sviluppato poco prima di mezzanotte nei locali che ospitano una concessionaria di moto e un sala slot a fronte strada. A farne le spese un passante che aveva portato a passeggio il cane: è stato scagliato via e raggiunto da oggetti e schegge delle vetrate andate in frantumi per l'esplosione. L'uomo che in un primo momento era sembrato grave, è stato poi soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale di San Bonifacio. Ha riportato qualche frattura e diverse ferite lacero contuse.

La violenta deflagrazione ha distrutto cinque negozi che si trovavano al piano terra ma le fiamme sono arrivate fino agli appartamenti del secondo piano che sono stati tutti evacuati. Sul posto infatti sono accorsi in poco tempo numerose squadre dei Vigili del Fuoco, oltre al personale sanitario di Verona emergenza e le forze dell'ordine. Circa una cinquantina di persone hanno dovuto abbandonare l'edifico compresi i 24 richiedenti asilo ospitati nel centro. I pompieri hanno domato le fiamme nel giro di un’ora e poco dopo insieme a carabinieri e polizia hanno avviato gli accertamenti per capire le cause del rogo e dell'esplosione. Sul posto è accorso anche il sindaco della cittadina , Franco De Santi che ha commentato: "Poteva essere una strage".