in foto: Marco Agnello, 19 anni (Facebook).

Incidente mortale questa notte, tra martedì 27 e mercoledì 28 marzo, a Vigasio, in provincia di Verona. Un ragazzo di 19 anni, Marco Agnello, originario di Palermo ma da anni residente in Veneto, è deceduto dopo aver perso il controllo della Fiat Punto che stava guidando ed essere uscito di strada. Poi quella stessa vettura si è ribaltata e per lui non c'è stato nulla da fare. Quando sono arrivati sul luogo del disastro, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne la morte. Già non c'era più nulla da fare quando i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere.

Stava rientrando a casa: stando ad una prima ricostruzione dei fatti, sembra che, a causa della forte velocità, il ragazzo abbia perso il controllo della propria auto che è fuoriuscita dalla carreggiata, andando prima a sbattere contro una casa disabitata, la vecchia chiesetta di via Alberto da Giussano in località Vaccaldo, e poi rigirandosi completamente su se stessa. Tuttavia, è ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, alla quale stanno lavorando gli inquirenti. In particolare, resta da capire se Marco sia uscito fuori strada per evitare l'impatto con un'altra vettura oppure con qualche animale che attraversava la carreggiata o se l'impatto sia stato dovuto ad un suo errore.