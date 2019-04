in foto: Ragno delle banane. Foto di João P. Burini.

Non solo non ha pagato il conto del B&B in cui ha dormito, ma ha anche lasciato ragni velenosi di ben 17 specie diverse in una stanza. E' accaduto a Vicenza, dove i carabinieri forestali insieme a quelli del nucleo Cites , che si occupa del commercio illegale di animali protetti, sono intervenuti ieri sera in seguito a una segnalazione di un albergatore che, in una camera del suo piccolo albergo, aveva trovato una scatola di cartone che riteneva potesse contenere degli animali. Così effettivamente era: in contenitori di vetro e di plastica, i militari hanno trovato, dei ragni anche di grosse dimensioni, appartenenti a 17 specie diverse.

I militari, sbalorditi per l'insolito ritrovamento, hanno prima messo in sicurezza la struttura ricettiva poi gli animali stessi, procedendo anche al loro immediato sequestro ed alla custodia corretta. Dagli accertamenti eseguiti nelle scorse ore i ragni, appartenenti a specie che non hanno effetti pericolosi sull’uomo, sono stati lasciati nella stanza da un ospite che si era fermato per molto tempo e che da circa una decina di giorni era andato via, tra l'altro senza pagare il conto.

Gli animali secondo gli esperti che li hanno visionati presentavano sintomi di stress e disidratazione e sono stati immediatamente alimentati. Due esemplari erano però già morti. Sui contenitori erano presenti delle etichette che sembrerebbero indicare la provenienza dall'Eurpa orientale. Gli aracnidi sono ritenuti “animali pericolosi” e per questa ragione non si possono detenere in cattività senza autorizzazione. Sono molti gli appassionati di questi animali che sovente, pur essendo potenzialmente esperti, sottovalutano la pericolosità e l’impatto emotivo nei confronti delle persone.