Drammatico incidente nella serata di domenica nelle campagne del Veronese. Un uomo di 47enne è morto dopo essersi tagliato la gola senza volerlo con una motosega con la quale stava facendo alcuni lavori. La vittima è Marco Benedetti, trovato esanime in un campo vicino a casa dalla sorella. Il dramma nel piccolo comune di Sant'Anna d'Alfaedo, al confine tra Valpolicella e Lessinia, non lontano dalla provincia di Trento. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che il 47enne fosse impegnato in alcuni lavori di agricoltura in un terreno della zona quando, per motivi ancora tutti da accertare, si è colpito accidentalmente alla gola con la lama della motosega in funzione.

Ad allertare i soccorsi sarebbe stata la sorella. Preoccupata per non averlo visto rientrare in casa, infatti, la donna era andato a cercarlo nel campo, ritrovandolo a terra in una pozza di sangue. Ha chiamato subito i soccorsi e ha cercato di aiutarlo ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. Quando i soccorritori del Suem 118 sono intervenuti sul posto, per il 47enne infatti non c'era più niente da fare. I medici hanno solo potuto constatarne il decesso. L'uomo però non sarebbe morto sul colpo ma purtroppo dopo un'atroce sofferenza e dopo aver perso moltissimo sangue. Per i medici infatti la morte è stata per dissanguamento.

Dopo l'allarme, sul posto sono accorsi anche i carabinieri della locale stazione a cui spetterà ora il compito di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Da una prima sommaria ricostruzione, l'agricoltore stava tagliando una pianta con la sega elettrica quando probabilmente l'attrezzo gli è sfuggito di mano recidendogli la giugulare