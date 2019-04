in foto: Nicolae Bodean, 20 anni (Facebook).

Ha lottato per 10 giorni e alla fine si è arreso. È morto all'ospedale di Borgo Trento Nicolae Bodean, 20enne di origine moldava ma residente a Verona, investito la scorsa settimana mentre era a bordo della sua bicicletta. Era lo scorso venerdì 19 aprile intorno alle 20:30 quando l'auto, una Polo guidata da un ragazzo di 23 anni, ha travolto il ciclista nella zona di Ca' di David, precisamente in via Ca' di Aprili. Trasferito subito al pronto soccorso, le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche ed è stato ricoverato in prognosi riservata per politrauma e trauma cranico: i medici hanno fatto di tutto per salvarlo, il ragazzo è stato anche sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma non ha mai ripreso conoscenza fino al decesso, avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 29 aprile.

Intanto, si aggrava la posizione del conducente della macchina che potrebbe essere accusato di omicidio stradale. Il giovane, subito dopo l'incidente, era stato sottoposto dalla Polizia municipale di Verona all'alcoltest, che aveva dato esito negativo. Del decesso di Nicu, così come era chiamato dagli amici, è stato informato il pubblico ministero Maria Diletta Schiaffino che coordinerà il resto delle indagini: al vaglio degli inquirenti, infatti, è ancora la dinamica esatta dell'incidente e soprattutto le cause che l'hanno provocato.