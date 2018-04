in foto: Incendio alla Sev (Twitter).

"Non uscite di casa e tenete le finestre chiuse". E' questo quanto raccomandato dagli esperti del Comune ai cittadini di Povegliano Veronese, in provincia di Verona, dove nella tarda mattinata di domenica 15 aprile un incendio è scoppiato alla Sev, azienda che si occupa della gestione dei rifiuti. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare il rogo, mentre una colonna di fumo nero si alza alta fino al cielo. Le condizioni di sicurezza nell'area sono state ripristinate ma continua l'attività di monitoraggio della qualità dell'aria da parte dei tecnici dell'Arpav per evitare che le polveri sprigionate dalle fiamme possano essere tossiche per la salute umana e ambientale.

I risultati saranno resi noti solo nelle prossime ore. Intanto il sindaco di Povegliano Veronese Lucio Buzzi ha firmato un'ordinanza con la quale in via del tutto precauzionale e fino all'esito delle analisi in corso da parte di Arpav viene vietato esplicitamente di "trattenersi all'aperto, ma anche di consumare verdure ed ortaggi coltivati per uso domestico negli orti o coltivazioni". Invito rivolto anche agli abitanti di Verona città, ai quali è stato consigliato di tenere le finestre di casa chiuse per evitare che il cattivo odore di fumo, ancora persistente, entri all'interno. Segnalazioni di questa situazione sono arrivate dai comuni limitrofi alla Sev, ma anche da Verona Sud, dal centro storico e persino da Borgo Venezia. Sul posto dove è scoppiato l'incendio i carabinieri di Villafranca stanno conducendo le indagini per cercare di capire dove sia nato il rogo e cosa l'abbia innescato.