Ennesima tragedia sul lavoro nelle scorse ore nel Veronese. Un lavoratore ha perso la vita dopo essere rimasto asfissiato mentre effettuava le operazioni di pulizia all'interno di un'autocisterna ferma nello spazio antistante a un'azienda nella zona industriale Villafranca. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di venerdì, intorno alle 12, in un parcheggio nei pressi di vari capannoni industriali in via Pasubio. Inutile per l'uomo i successivi soccorsi prima da parte dei vigili del fuoco, che lo hanno estratto dall'autocisterna, e poi dei sanitari giunti sul posto in ambulanza. L'uomo infatti era già morto e i medici hanno solo potuto dichiarane il decesso sul posto. La vittima è lo stesso autista dell'autocisterna, un cittadino bielorusso.

Secondo una prima ricostruzione, il dramma si sarebbe consumato diverse ore prima del ritrovamento del corpo dell'uomo. Con molta probabilità infatti il camionista è entrato ieri sera nella cisterna per le operazioni di pulizia ma è rimato asfissiato dai residui della sostanza che vi era contenuta e che probabilmente aveva scaricato poco prima in una delle fabbriche della zona. Secondo gli accertamenti degli inquirenti, il camion cisterna era fermo nel luogo del ritrovamento dalle 20 di giovedì. Sul posto, oltre ai sanitari e ai vigili del fuoco del comando provinciale di Verona che sono intervenuti anche con il nucleo Nbcr, sono accorsi gli agenti della polizia municipale di Villafranca e i tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera per i rilievi.