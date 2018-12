Terribile tragedia a Verona dove una bambina di appena 6 anni è morta improvvisamente dopo essere caduta accidentalmente mentre giocava con altri ragazzini suoi coetanei in una struttura che si occupa di fornire assistenza e supporto a bambini malati. La vittima è una bimba di nazionalità straniera che era a Verona con la mamma per essere sottoposta ad alcune terapia mediche e per questo ospite di un'associazione che si occupa di fornire assistenza e supporto a bambini con patologia oncoematologica. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di domenica mentre la piccola stava giocando con due amichetti conosciuti nella struttura.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre si rincorreva con gli altri bimbi, la piccola sarebbe caduta rovinosamente a terra rimanendo esanime. La mamma insieme ad alcuni addetti della struttura l’ha immediatamente accompagnata al pronto soccorso del Polo Chirurgico Confortini di Verona ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. I medici hanno tentato di rianimare la bambina in tutti i modi ma alla fine si sono dovuti arrendere dichiarando la sua morte tra lo strazio della mamma. Del caso è stata informata l'autorità giudiziaria che ha aperto un fascicolo di indagine per stabilire l'esatta causa di morte ed eventuali colpe. La Procura intende verificare se la perdita di conoscenza possa effettivamente essere legata alla caduta accidentale o se sia legata alla malattia di cui la piccola soffriva.