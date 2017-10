Momenti di vero e proprio panico ieri lungo l'autostrada A22 del Brennero, dove un ragazzo tedesco di 28 anni ha guidato per ben 40 chilometri contromano terrorizzando gli altri automobilisti che, comunque, sono riusciti a schivarlo ed evitare incidenti. Lo straniero era entrato in direzione sud, ma aveva invertito il senso di marcia per dirigersi verso nord.

La follia intorno alle 20, quando sul far della sera gli utenti dell'autostrada hanno notato l'anomalia: dei fari che andavano contromano. Ha avuto inizio così una scena da film, con i guidatori costretti a schivare il tedesco, fortunatamente riuscendoci, onde evitare uno schianto che avrebbe avuto conseguenze drammatiche. Nel volgere di qualche minuto il centralino del 113 è stato sommerso di segnalazioni, poi girate alla polizia stradale di Verona Sud, prontamente intervenuta. Gli agenti si sono messi in contatto con i colleghi del centro operativo autostradale di Trento e hanno predisposto un piano per fermare quella Golf impazzita. I trentini – in particolare – hanno interrotto il traffico in direzione sud mentre la volante della Polstrada scaligera ha inseguito l’auto fino ad affiancarla. Oltre che contromano, la Volkswagen procedeva a più di 160 chilometri orari, e non è stato affatto semplice per gli agenti convincere il 28enne alla guida ad accostare.

Quando il giovane alla guida è sceso dalla vettura ha pronunciato frasi del tutto sconclusionate tanto che i poliziotti hanno impiegato non poco tempo a ricostruire quello che era accaduto: il 28enne era da tempo in cura per problemi psichiatrici e da tre giorni era sparito da casa dopo una delusione d'amore. Visto il suo stato confusionale, gli agenti l'hanno portato in ospedale ma anche lì il ragazzo ha aggredito medici e infermieri. Insomma, a causa di una delusione d'amore il giovane ha rischiato di compiere una strage.