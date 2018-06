Domenica di sangue in provincia di Verona. Un operaio di 46 anni, Hamid Zahid, residente ad Arcole, è morto dopo che una mola a disco, che stava utilizzando per praticare un foro sul soffitto di una abitazione in via Calessella a Zimelle, gli ha reciso l'aorta. L'uomo è deceduto in pochissimi istanti dissanguato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima era stata incaricata da un connazionale di eseguire alcuni lavori all'interno della casa, dove si trovava da solo.

Mentre era impegnato in un taglio sul soffitto del salone, è stato colpito dal disco in rotazione della smerigliatrice, riportando una profonda lesione arteriosa e muscolare all'altezza della trachea, che non gli ha dato scampo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri di Cologna Veneta. La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori verifiche.