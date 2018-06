Almeno sette poliziotti che tentano di fermare, anche con uno sgambetto, un solo uomo. È quanto si vede in un video realizzato da una donna a Verona che nelle ultime ore è diventato virale in rete. Un video che, come ricostruiscono i quotidiani locali, sarebbe stato realizzato nel quartiere di Porto San Pancrazio, in via Galilei, giovedì mattina. Secondo quanto ricostruito finora, sul posto sono intervenute ben quattro volanti dopo che era arrivata una segnalazione di un presunto incendio. A quanto pare, a lanciare il falso allarme era stato proprio l’uomo che si vede nel video che poi, dopo aver affrontato diversi agenti, è riuscito anche inizialmente a scappare. Da quanto emerso, l’uomo si sarebbe rivolto agli agenti con alcune frasi sconnesse tanto da convincere la polizia a portarlo in ospedale per verificare le sue condizioni. Ma dopo qualche secondo di apparente tranquillità, come si vede nel video ha iniziato a opporre resistenza e, nonostante l’intervento di ben sette uomini che hanno tentato di bloccarlo, è riuscito a “liberarsi” e aggrapparsi a un’auto di passaggio. “Ogni giorno è sempre la stessa cosa, nessuno fa nulla, siamo esasperati”, dice in sottofondo la donna che ha realizzato il video.

L’arrestato era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – Dopo aver tentato la rocambolesca fuga aggrappato all’auto, l’uomo è stato raggiunto da alcuni agenti che lo hanno fermato dopo una colluttazione durante la quale due poliziotti hanno anche riportato delle ferite (uno di loro ha riportato la frattura di un mignolo). L’uomo, che è stato arrestato con l’accusa di lesioni finalizzate alla resistenza, da quanto emerso era sotto l’effetto di sostante stupefacenti: le analisi effettuate al pronto soccorso di Borgo Trento, dopo la polizia lo ha portato, hanno confermato che aveva assunto droga.