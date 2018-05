in foto: Immagine di repertorio

Dramma la notte scorsa nel Veronese. Un ragazzino di quindici anni è morto dopo essere stato travolto sulla Strada Ronchesana, in località Villabroggia, nel comune di Zevio. L’adolescente, un ragazzo di origine marocchina residente a Ronco all'Adige, secondo una prima ricostruzione è stato investito e ucciso da un’auto intorno all’una di notte mentre viaggiava in bicicletta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con un’automedica e un’ambulanza, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno solo potuto constatarne il decesso.

Il conducente si è presentato dai carabinieri: denunciato per omicidio stradale – Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, l’uomo che era alla guida dell’auto che ha investito il quindicenne si è presentato nella notte, circa un’ora dopo l'incidente, alla stazione dei Carabinieri di Ronco all'Adige (Verona). Ai militari dell'Arma l'uomo avrebbe detto di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Zevio. Si tratta di un giovane italiano di ventisei anni. Sul posto era già impegnata per i rilievi una pattuglia della Polizia stradale di Legnago. Gli accertamenti con l'etilometro svolti dai carabinieri hanno dato esiti positivi e l'uomo è stato denunciato per omicidio stradale.