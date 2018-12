Dopo essere stati espulsi dai centri di accoglienza per effetto del decreto Salvini, quattro ragazzi asiatici e africani tra i 18 e i 21 anni – tutti musulmani – sono stati ospitati a proprie spese da alcuni volontari di Prarolo, tra le risaie del Vercellese. Dal canto loro i quattro stranieri hanno voluto sdebitarsi con la cittadina che li ha accolti allestendo due presepi a grandezza naturale, uno nel cortile della cooperativa Versoprobo di Vercelli, che si occupa di loro, e uno a Prarolo.

E' stato proprio uno dei quattro ad avere l'idea: "Siamo musulmani – hanno detto – ma vogliamo mostrare così la nostra riconoscenza verso chi ci ha accolto, proprio come Giuseppe e Maria nella grotta della Natività". Un gesto piccolo ma importante ed accolto con gioia dalle due città interessate: "I ragazzi – spiega un portavoce di Versoprobo, invitando i cittadini a visitare le due installazioni – hanno cominciato a occuparsi dei presepi una settimana fa. Quello che colpisce è come abbiano voluto realizzare un presepe, con un atto di totale rispetto verso una religione e una cultura diverse dalla loro. Il piacere di vedere ragazzi musulmani e cristiani insieme, ospiti dei nostri centri, è significativo di come questo Natale possa essere un Natale di piena condivisione". I quattro artefici del presepi sono i pakistani Ali Raza e Khalil Mustafa, il gambiano Modo Cham e il nigeriano George Bird.