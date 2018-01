Un grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli poteva trasformarsi in tragedia se non fossero intervenuti tempestivamente gli infermieri. Un paziente di 69 anni ricoverato nella struttura che stava effettuando una terapia con ossigeno, erogato tramite cannule nasali, in una camera di degenza del reparto di Pneumologia del nosocomio piemontese, infatti, ha ignorato ogni avviso si è acceso una sigaretta, innescando una fiammata che lo ha colpito in pieno al volto. Solo l'immediato intervento dei sanitari armati di estintori ha permesso di salvare l'uomo, che comunque è rimasto ferito gravemente, e impedito che le fiamme si propagassero all'intera stanza e al reparto.

L'uomo che ha acceso la sigaretta è stato investito pesantemente dalle fiamme ed è stato trasferito d'urgenza prima nel reparto di Rianimazione e poi al centro grandi ustionati del Cto di Torino dove rimane ricoverato in prognosi riservata. L'uomo "violando il divieto, ha iniziato a fumare”, hanno sottolineato dall'Asl , spiegando che dal gesto è scaturita una improvvisa combustione “fenomeno tipico che si scatena quando vengono accese sigarette in atmosfere arricchite di ossigeno”.

Solo conseguenze marginali per gli altri due pazienti che si trovavano nella stessa stanza al momento del fatto e che successivamente sono stati trasferiti temporaneamente nel reparto di Chirurgia. L'Asl di Vercelli infatti ha deciso di sgomberare tutta l'ala dell'ospedale per consentirne la pulizia e far sì che l'ambiente possa essere adeguatamente arieggiato prima di riammettere i pazienti. Sul caso è stata aperta una inchiesta e la camera in cui si è sviluppato l'incendio è stata posta sotto sequestro.