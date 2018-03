Una famiglia distrutta da un incidente stradale. Una bambina di 10 anni è morta all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dopo che l'auto nella quale viaggiava insieme al papà, anche'egli deceduto in seguito all'impatto, e ai suoi fratellini prima è finita fuori strada e poi è andata a schiantarsi, per cause ancora in via di accertamento, contro un parapetto in cemento sulla corsia opposta. E' successo nella serata di sabato 17 marzo, intorno alle 23:30, a Tronzano sulla strada provinciale 11, nel Vercellese.

Il fratellino di 5 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, mentre il più piccolo, di soli 2 anni, è rimasto miracolosamente illeso, così come un altro adulto che sedeva sul lato anteriore della vettura. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco per tirare le persone incastrate nell'abitacolo, mentre gli inquirenti che sono ancora al lavoro per cercare di capire cosa sia successo. Secondo una prima ricostruzione, i cinque viaggiavano tutti sulla stessa auto, una Toyota Yaris, che percorreva la provinciale in direzione Vercelli. L’uomo di 49 anni che era alla guida ha perso il controllo ed è finito con il mezzo contro un muro di cemento a bordo strada sulla corsia opposta e che dopo lo schianto si è ribaltato nei campi.