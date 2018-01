A causa di un'anomalia nell'impianto di riscaldamento della loro abitazione, un uomo ha perso la vita nelle scorse ore a Ventimiglia, in provincia di Imperia, mentre la moglie è stata ricoverata in gravi condizioni a causa delle esalazioni sprigionate che hanno invaso l'appartamento. Il dramma scoperto nel pomeriggio di lunedì quando alcuni amici che attendevano la coppia per un appuntamento hanno deciso di lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Ventimiglia, insieme al personale sanitario del 118 e alle forze dell'ordine, che una volta forzata la porta di ingresso hanno trovato i due privi di sensi ancora a letto.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, la donna invece è stata trasportata d’urgenza al reparto Rianimazione dell’ospedale di Sanremo e poi sottoposta a terapia in camera iperbarica. La vittima è il 77enne Alberto Vellano, che con la consorte, era arrivato in Liguria da Cambiano, in provincia di Torino, per festeggiare il Capodanno sulla riviera imperiese. La tragedia probabilmente in nottata o alle prime luci dell'alba. Gli amici infatti avevano già suonato alla porta della coppia in mattinata, ma non ottenendo risposta avevano pensato che i due fossero usciti di casa. Solo nel pomeriggio, non riuscendo a mettersi in comunicazione con loro, hanno allertato le autorità. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, all’origine dell’intossicazione potrebbe esserci un malfunzionamento del termo convertitore a gas che generava aria calda in casa. È probabile che i fumi, invece di essere scaricati all’esterno, siano stati scaricati dentro l’alloggio a causa della possibile rottura di un condotto di scarico.